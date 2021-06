Tasso di positività all'1%. Continua il calo negli ospedali

Sono 2.199 i nuovi contagi da Covid-19 in Italia a fronte di 218.738 tamponi per un tasso di positività in leggera crescita all’1%. Lo si legge sul nuovo bollettino del ministero della Salute. I decessi sono 77 mentre continuano a svuotarsi gli ospedali: le terapie intensive diminuiscono di 27 unità mentre i ricoveri ordinari sono 303 in meno. Ancora in calo gli attualmente positivi: sono 174.935, 6.791 in meno rispetto a 24 ore prima.

I dati delle Regioni

La regione con il maggior incremento di contagi è la Lombardia, +322, davanti a Sicilia, +320, e Campania, +257.

Leggi il bollettino dell’8 giugno

