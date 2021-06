Il tasso di positività si attesta allo 0.86%. Ancora in calo i numeri degli ospedali

Sono 1.896 i nuovi contagi dal Covid- 19 in Italia a fronte di 220.197 tamponi. Il tasso di positività si attesta così allo 0,86%. Lo riporta l’ultimo bollettino distribuito dal minestero della Salute. I decessi nelle ultime 24 ore sono stati 102 per un totale aggiornato a quota 126.690. Continuano a svuotarsi gli ospedali. Le terapie intensive fanno segnare un calo di 71 unità mentre i ricoveri ordinari registrano un -225. Le persone attualmente positive in Italia sono 181.726, oltre 6.700 in meno rispetto a 24 ore prima.

I dati delle Regioni

La Regione con il maggior incremento di contagi è la Sicilia, +337, davanti alla Lombardia, +291, e alla Campania, +251.

