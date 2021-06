La vicepresidente della Regione Moratti: "Al via dosi in azienda in Lombardia"

(LaPresse) Taglio del nastro per l’hub vaccinale aziendale di Unipol, a Milano, dedicato a tutti i dipendenti del gruppo, ai loro familiari, agli agenti e al personale dipendente di agenzia. Primi in Lombardia a partire con gli hub vaccinali aziendali, Carlo Cimbri, Amministratore delegato di Unipol, spiega che è fondamentale la collaborazione tra pubblico e privato.

Letizia Moratti: “Diamo il via ai vaccini in azienda”

“Diamo il via ai vaccini in azienda, primi in Italia a firmare un accordo per farlo e, dal 2 giugno, ci siamo subito attivati per poter dar seguito al protocollo firmato con le imprese. Oggi partiamo con Unipol e UniSalute, a cui si aggiungeranno Pirelli, Mediaset, Campari, Amazon”, ha dichiarato Letizia Moratti, vicepresidente della Regione Lombardia con delega al Welfare, presente all’inaugurazione.

In Lombardia 20 punti vaccinali e due hub

Nella Regione sono stati predisposti 20 punti vaccinali e due Hub milanesi, per una platea potenziale di circa 300 mila persone. I due Hub milanesi hanno una capacità vaccinale stimata di circa 2.000 vaccini al giorno. L’iniziativa, organizzata da UniSalute, è rivolta anche alle principali realtà produttive italiane – Aziende, Banche, Fondi sanitari che ne hanno già fatto richiesta ed è stata sviluppata in coordinamento con la Struttura Commissariale guidata dal Generale Francesco Paolo Figliuolo, Commissario straordinario l’emergenza.

