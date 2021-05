L'assessore lombardo al Welfare: "Simbolo di collaborazione pubblico-privato"

(LaPresse) – “Sono qui per ringraziare il dottor Tronchetti perché ha messo a disposizione un centro importante in grado di arrivare fino a 4mila vaccinazione al giorno. Un centro che è anche simbolo della bellezza della nostra regione ed è uno straordinario simbolo di collaborazione pubblico-privato”. Lo ha detto la vicepresidente e assessore al Welfare della Regione Lombardia, Letizia Moratti, al termine della visita all’hub vaccinale del Pirelli Hangar Bicocca, a Milano, in compagnia di Marco Tronchetti Provera, amministratore delegato di Pirelli, ed Elisabetta Fabbrini, direttore generale Asst Nord Milano. “Il dottor Tronchetti – ha aggiunto – ha messo a disposizione gratuitamente lo spazio e l’allestimento per Regione Lombardia, è stato veramente un grande dono e sono qui per ringraziare tutti coloro che hanno allestito in brevissimo tempo il centro e tutti coloro che stanno operando e lavorando”. “Devo dire che anche in questo centro ho riscontrato commenti positivi, le persone sono contente di essere assistite con grande professionalità e disponibilità”, ha concluso Moratti.

