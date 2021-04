Siglata l'intesa tra governo, imprese e sindacati

Via libera alle vaccinazioni anti-Covid nei luoghi di lavoro: governo e parti sociali hanno raggiunto l’accordo sui protocolli per le somministrazioni in azienda. Il ministro Orlando, e i rappresentanti di sindacati e imprese hanno siglato il Protocollo di aggiornamento delle misure anti-Covid negli ambienti di lavoro, che aggiorna i precedenti accordi su salute e sicurezza. L’adesione è volontaria sia per le aziende che per i lavoratori. Si parte a maggio e si prescinde dalle fasce d’età. Il canale aziendale sarà parallelo e non alternativo alla rete ordinaria e consentirà di andare più spediti nella campagna vaccinale.

