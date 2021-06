I dati nel bollettino odierno del ministero della Salute: 85.567 i tamponi processati, tasso di positività all'1,5%

Diminuiscono i casi di Covid ma aumentano i morti nelle ultime 24 ore. Sono infatti 1.273 i nuovi contagi in Italia su 84.567 tamponi processati tra antigenici e molecolari, e 65 i decessi. A certificarlo l’ultimo bollettino del ministero della Salute secondo cui rimane costante il tasso di positività: è all’1,5%. Per quanto riguarda i nuovi positivi, si tratta del dato più basso dal 15 settembre 2020. Continuano a diminuire anche i ricoveri: le terapie intensive sono 759, 15 in meno con 25 ingressi del giorno, mentre i ricoveri ordinari scendono di 53 unità per un totale di 4.910 in tutto.

A livello regionale sono Campania, Lazio e Toscana quelle più colpite con rispettivamente 177, 170 e 160 nuovi casi ciascuno. Val d’Aosta, Molise e Basilicata quelle che hanno registrato meno contagi: le prime due solo tre nuovi positivi, l’ultima uno solo.

Per quanto riguarda la situazione vaccini, sono 38.178.684 le persone che in Italia hanno ricevuto almeno una dose 13.028.350 quelle che hanno ricevuto due dosi (o una nel caso del vaccino Janssen), cioè il 24,01 % della popolazione over 12.

Guarda il bollettino del 6 giugno.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata