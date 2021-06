Oltre 13 milioni di persone hanno completato il ciclo vaccinale

38.178.684 le persone che in Italia hanno ricevuto almeno una dose di vaccino, secondo il 13.028.350 quelle che hanno ricevuto due dosi (o una nel caso del vaccino Janssen), cioè il 24,01 % della popolazione over 12. Sonole persone che in Italia hanno ricevuto almeno una dose di vaccino, secondo il report ministeriale aggiornato al 7 giugno 2021 . Sono invece(o una nel caso del vaccino Janssen), cioè il 24,01 % della popolazione over 12.

La Regione che ha somministrato più dosi in termini assoluti è la Lombardia, mentre quella che ha somministrato più dosi in base a quelle ricevute (il 92,5%) è l’Umbria, subito seguita da Lombardia (92,4%) e Marche (92,4% anch’essa). Il totale dei vaccini distribuiti in Italia è 42.383.709 (27.733.972 dei quali sono Pfizer/Biontech).

Ecco la tabella regione per regione, in ordine di percentuale di dosi somministrate su quelle ricevute:

Totale 38.178.684 42.383.709 90.1% Regioni Dosi somministrate Dosi consegnate % Umbria 570.112 616.495 92,5 Lombardia 6.618.586 7.164.610 92,4 Marche 985.480 1.066.520 92,4 Abruzzo 866.989 941.380 92,1 Molise 206.697 225.165 91,8 Puglia 2.598.996 2.837.585 91,6 Friuli-Venezia Giulia 799.157 874.635 91,4 Basilicata 358.410 392.435 91,3 P.A. Bolzano 347.283 383.325 90,6 Emilia-Romagna 2.862.473 3.162.520 90,5 Campania 3.713.096 4.106.275 90,4 Liguria 1.022.420 1.131.100 90,4 Veneto 3.064.593 3.407.960 89,9 Toscana 2.315.738 2.581.090 89,7 Piemonte 2.723.456 3.067.840 88,8 Sicilia 2.873.021 3.240.322 88,7 Calabria 1.150.982 1.306.520 88,1 Valle d’Aosta 80.699 91.740 88 Lazio 3.707.219 4.237.252 87,5 P.A. Trento 321.039 368.820 87 Sardegna 992.238 1.180.120 84,1

