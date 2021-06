"Qui stessa operazione oggi in un contesto di tranquillità", ha detto il governatore della Campania

(LaPresse) Per il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, “l’entusiasmo” dei maturandi in attesa del vaccino “di Bologna, a Napoli sarebbe stato raccontato come caos e un disastro organizzativo”. Lo ha detto parlando con la stampa presso la sede di Palazzo Santa Lucia per illustrare i risultati dello studio di bio-monitoraggio “Spes”, commentando le immagini dei vaccini dei maturandi effettuati a Bologna dove si sono registrati momenti di tensione tra i prenotati nonostante Bologna sia “città civilissima e all’avanguardia nel sistema sanitario”. “Qui stessa operazione in un contesto di tranquillità”, ha aggiunto De Luca.

