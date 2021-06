Continua la campagna vaccinale

(LaPresse) – Sono migliaia le persone in fila a Caracas in attesa di ricevere la loro dose di vaccino. Si tratta della seconda fase di quella che il governo venezuelano ha definito vaccinazione di massa e che riguarda ora gli over 60. La prima fase infatti si è concentrata, come in tutti gli altri Paesi, sul personale sanitario della sicurezza e dell’istruzione. Da febbraio sono arrivate però solo 380.000 dosi del vaccino russo Sputnik V, il 3,8% dei 10 milioni di vaccini inizialmente concordati a dicembre tra i governi di Caracas e Mosca.

