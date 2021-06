Così il ministro della Salute inaugurando il nuovo hub vaccinale presso la sede di Confindustria

‘’Mi vengono in mente le parole del Santo Padre in quella piazza deserta di San Pietro che credo nessuno di noi potrà mai cancellare: ‘Peggio di questa crisi c’è solo il rischio di sprecarla.’ Penso che noi non dobbiamo sprecarla. Questo significa assumere insieme degli impegni per il futuro di questo paese. Allora la nascita di questo hub è un segnale positivo e incoraggiante di ragionata fiducia per una sfida più grande che è di fronte a noi e che sono sicuro insieme sapremo vincere”. Così il ministro della Salute Roberto Speranza, durante la conferenza stampa di inaugurazione del nuovo hub vaccinale presso la sede di Confindustria sita in viale dell’Astronomia.

