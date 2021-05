Il volo da Belgrado a Praga delle dosi Pfizer

La Serbia dona 100 mila dosi di vaccino anti Covid Pfizer alla Repubblica Ceca. L’ambasciatore ceco in Serbia, Tomas Kuchta, ha detto che la donazione è arrivata “proprio al momento giusto” perché la Repubblica Ceca non ha abbastanza vaccini per immunizzare la popolazione. I vaccini sono partiti con un volo da Belgrado verso Praga.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata