Pochi i tamponi, 86.977 in 24 ore

Sono 1.820 i casi di Covid registrati in Italia nelle ultime 24 ore. Calano anche i tamponi, 86.977 in 24 ore: il tasso di positività è al 2,1%. Sono 82 le vittime registrate, per un totale da inizio pandemia che sale a 126.128 morti.

I dimessi/guariti sono 6.358 mentre gli attualmente positivi calano di 4.622 unità. Calano le terapie intensive (-28) e i ricoveri ordinari.

