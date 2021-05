Il capo dello Stato Mattarella ha firmato il decreto riaperture

Da oggi coprifuoco prolungato alle 23, alla mezzanotte dal 7 giugno e poi abolito dal 21 dello stesso mese. Il capo dello Stato Mattarella ha firmato il decreto riaperture che prevede anche importanti novità per il green pass italiano, in attesa di quello europeo: sarà valido da 15 giorni dopo la prima dose di vaccino e durerà 9 mesi e non più sei. Il certificato verde permette di spostarsi tra regioni di colore diverso, dal 15 giugno servirà per partecipare a feste e banchetti di nozze. Potrebbe inoltre essere lo strumento che consentirà la riapertura delle discoteche, unico settore ancora fermo al palo.

