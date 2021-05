Il ministro dello Sviluppo economico alla presentazione del Rapporto Ristorazione 2020 di Fipe-Confcommercio

(LaPresse) “Io non sono ideologicamente favorevole all’idea del green pass ma forse per il settore delle discoteche mi sembra l’unica via di fuga per un comparto che non ha ancora date”. Così il ministro dello Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti, durante la presentazione del Rapporto Ristorazione 2020 di Fipe-Confcommercio.

