Il ministro della Salute interviene al Summit col governo: "Nei prossimi mesi proveremo a fare ancora di più"

(LaPresse) “Veniamo da mesi difficilissimi, che ci hanno lasciato ferite anche profonde, ma che ci hanno anche fatto capire la qualità dei nostri uomini, delle nostre donne. Penso per esempio al mondo agricolo, che non si è mai fermato e che ha dato davvero un contributo straordinario”. Lo ha dichiarato il ministro della Salute, Roberto Speranza, intervenendo al Summit Coldiretti con il governo. “Per questo, a nome del governo, ma anche a nome mio personale come semplice cittadino, non smetteremo mai di ringraziarvi, perché anche nei giorni più difficili non avete mai fatto mancare il vostro contributo e credo che dobbiate essere orgogliosi del lavoro che avete fatto insieme a tutte le istituzioni, insieme a tutta la comunità nazionale, perché il vostro mondo, effettivamente, è sempre stato in prima linea, anche nei momenti più difficili”, ha aggiunto Speranza. “Ora, nei mesi che vengono, dobbiamo provare a fare ancora meglio, ancora di più. Abbiamo la lezione del Covid, che ci ha insegnato tanto, e la lezione più grande, per usare le parole di Papa Francesco, ‘peggio di questa crisi c’è solo il rischio di sprecarla’. Noi non dobbiamo sprecarla. Non sprecarla, per me, significa investire sulla salute, investire sull’agricoltura, investire sul Servizio Sanitario Nazionale, investire sulla prevenzione. Io penso che la qualità dell’alimentazione sia un pezzo veramente fondamentale della prevenzione”, ha concluso Speranza.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata