Il presidente della Regione Piemonte a margine della conferenza stampa 'Ladies Italian Open' di Golf

(LaPresse) “Esprimo profonda soddisfazione (per le misure approvate, ndr), sono le richieste fatte come Regioni. E’ stata accolta, ed era una richiesta specifica mia, la somministrazione al chiuso perché eravamo penalizzati come regione del Nord Italia”. Così il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, a proposito del decreto sulle riaperture, a margine della conferenza stampa ‘Ladies Italian Open’ di Golf. “Draghi si è dimostrato persona capace di ascoltare, sempre con buonsenso e prudenza, le Regioni inascoltate con il governo precedente sono diventate protagoniste delle scelte che riguardano gli italiani” ha concluso Cirio.

