All'aeoroporto di Faro in Algarve atterrano i primi voli da Londra

(LaPresse) – I vacanzieri britannici hanno cominciato ad arrivare in Portogallo dopo che i governi di Londra e Lisbona hanno tolto le restrizioni ai viaggi, grazie al calo di casi di Covid-19 nei due paesi. All’aeroporto di Faro sono atterrati i primi voli di turisti in arrivo dal Regno Unito per trascorrere un periodo in Algarve, da sempre una meta tra le preferite dagli inglesi.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata