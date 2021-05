Per poter entrare nel nostro Paese basta esibire un tampone negativo effettuato nelle ultime 48 ore

(LaPresse) Il turismo italiano è pronto a ripartire sperando che le nuove misure volute dal governo diano una sterzata positiva. Da lunedì 17 maggio non c’è più l’obbligo di quarantena per chi arriva nel nostro Paese dall’Unione Europea, da Israele o dalla Gran Bretagna: i cittadini o i turisti in arrivo da queste aree devono solo esibire la prova di un tampone con esito negativo effettuato nelle ultime 48 ore. E a Fiumicino i turisti esultano: ” È un’ottima cosa”, dichiarano alcuni viaggiatori in arrivo dalla Grecia.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata