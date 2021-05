Covid, 3.455 nuovi casi e 140 morti

Nelle ultime 24 ore processati 118.924 tamponi, il tasso di positività al 2,9%

Sono 3.455 i nuovi casi di covid nel nostro Paese su 118.924 tamponi processati. Questi i dati dell‘ultimo bollettino del ministero della Salute che certifica 140 nuovi decessi e un tasso di positività stabile al 2,9% (ieri era al 2,8%). Diminuiscono ancora i ricoveri legati al covid: sono 25 in meno quelli in terapia intensiva nel saldo tra ingressi e uscite. Dato in negativo anche per i ricoveri nei reparti ordinari scesi di 110 unità. Il confronto con i dati del 16 maggio certifica dunque una diminuzione dei contagi e un aumento dei morti: ieri erano stati rispettivamente 5753 e 93.

Per quanto riguarda i dati a livello regionale sono Lombardia, Campania, Lazio e Toscana le regioni più colpite avendo registrato rispettivamente 675, 550, 388 e 382 nuovi contagi. Il Molise con un solo nuovo positivo è invece la regione meno colpita.

