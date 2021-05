Calano i ricoveri in terapia intensiva, indice di positività al 2,8%

Sono 5.753 i nuovi casi di contagio da Covid-19 registrati in Italia nelle ultime 24 ore. È quanto emerge dai dati del ministero della Salute. 202.573 i tamponi processati: l’indice di positività è al 2,8%. Sono in calo i decessi: sono state registrate 93 vittime. Si tratta del dato più basso dallo scorso ottobre. Ieri i decessi sono stati 136. Calano ricoveri: sono -26 in intensiva, -359 in reparti ordinari. È quanto emerge dai dati del ministero della Salute. Il totale dei ricoverati nelle terapie intensive è 1.779, mentre nei reparti di area non critica sono ricoverate 12.134 persone.

