Il sottosegretario alla Salute: "Potrebbero aumentare i contagi tra i giovani"

“I numeri andranno sempre meglio, abbiamo 2 milioni in più, rispetto alla scorsa settimana, di persone che hanno ricevuto la prima dose, 1milione in più di persone che ha completato il ciclo vaccinare. Possiamo tirare un sospiro di sollievo”. Lo ha detto Pierpaolo Sileri, sottosegretario alla Salute, a Domenica In.

“Il peggio dovrebbe essere passato, dico dovrebbe perché è un virus particolare con mutazioni e varianti, ma la situazione è sottocontrollo, in Europa e in tutti i Paesi dell’Occidente. Non dobbiamo essere sempre negativi, le cose vanno bene grazie alla ricerca, alle nostre donne e uomini e grazie a ciò che è stasto messo in campo. I contagi potrebbero aumentare tra i più giovani, aprendo di più soprattutto sotto i 16 perché non sono quelli vaccinati” ha aggiunto Sileri. “Le terapie intensive tendono a svuotarsi, ora dobbiamo pensare anche alle altre patologie. Penso ai malati di tumore, per esempio”.

