Il tasso di positività è pari al 2.3%

Sono 6.659 i nuovi casi di coronavirus registrati in Italia nelle ultime 24 ore, secondo il quotidiano report diffuso dal ministero della Salute, su 294.686 tamponi analizzati. Il tasso di positività è pari al 2.3%, leggermente in calo rispetto ai giorni precedenti. Sono 136 i decessi , in calo rispetto a ieri (182). Il totale delle vittime da inizio pandemia è ora di 124.063.

Prosegue il calo del numero dei ricoverati per coronavirus in Italia: sono 557 meno di ieri, per un totale di 12.943 e calano anche gli attualmente positivi al Covid in Italia: 332.830, 6.776 meno di ieri.

Tra le regioni che ad oggi contano più contagi, la Lombardia con 1.154 casi (unica regione con numeri a 4 cifre).

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata