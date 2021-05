Il leader della Lega a Catania per l'udienza sulla nave Gregoretti

(LaPresse) Per Matteo Salvini lunedì non si potrà fare altro che riaprire l’Italia. “Lunedì c’è una riunione, se si prende atto della realtà dei fatti e della situazione sotto controllo non si potrà fare altro che restituire il diritto al lavoro e alla libertà a 60 milioni di italiani, di giorno e di sera”, ha dichiarato il leader della Lega arrivando all’aula bunker del carcere di Catania per l’ultimo atto dell’udienza preliminare del caso Gregoretti dove è accusato di sequestro di persona. “Rinviare ulteriormente aperture e confermare chiusure, divieti e coprifuoco non sarebbe rispettoso nei confronti degli italiani”, ha aggiunto.

