Le prime somministrazioni già nella mattinata di lunedì

Sono 270.170 le prenotazioni per la fascia d’età 50-59 da ieri sera (il 98,6% si è prenotato tramite portale) in Lombardia. In 46 saranno vaccinati già oggi, alcuni, infatti, hanno avuto appuntamento già lunedì mattina. Le vaccinazioni cresceranno a partire dal 23 maggio con al momento un picco il 31 maggio con 32mila vaccinazioni per quella fascia d’età. Il 70% circa dei prenotati ha ricevuto l’appuntamento entro il 2 giugno.

Al via prenotazioni per over 50 anche in Abruzzo

La piattaforma digitale commissariale di Poste italiane, a mezzogiorno, aprirà alla manifestazione d’interesse al vaccino anti covid 19 per i nati dal 1962 al 1971 anche in Abruzzo. Lo conferma stamane il consigliere regionale, Antonio Blasioli (Pd). L’assessore alla Sanità della Regione Abruzzo, Nicoletta Verì, ha fissato al 20 maggio il giorno in cui dovrebbero partire le vaccinazioni per questa fascia di età.

In Veneto le prenotazioni per i 50enni sono partite in anticipo, già venerdì scorso.

In Sardegna stop agli over 50: prima gli operatori turistici

Mentre da oggi in tutta Italia gli over 50 nati fino al 1971 possono prenotarsi per il vaccino anti Covid, in Sardegna è tutto bloccato. Secondo quanto deciso dall’Ats, sarà prima completata la vaccinazione dei fragili, anch’essa in ritardo, tanto che il comitato dei fragili ha scritto al capo dello Stato Sergio Mattarella e al generale Francesco Figliuolo invocando un intervento per sbloccare la situazione. Non solo: prima dei 50enni, che resteranno così in attesa senza al momento poter contare su una data, saranno vaccinati gli operatori turistici, per consentire loro di ripartire con la stagione turistica ormai alle porte.

Leggi anche: Report vaccini del 10 maggio: i dati regione per regioni

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata