Sono 24.054.000 le dosi del vaccino anti Covid-10 somministrate in Italia al 10 maggio secondo il Report vaccini del Ministero della Salute. Si tratta dell’87,8% delle 27.391.650 consegnate al nostro Paese. Le persone che hanno completato il ciclo vaccinale sono ad oggi 7.401.862.

Per quanto riguarda la situazione a livello regionale, la regione più virtuosa è il Veneto, avendo effettuato 92,2% delle dosi ricevute. Seguono la Liguria con 91,6%, la Puglia con il 91,4% e le Marche con il 91,3%. La Lombardia rimane la regione che ha somministrato più dosi in termini assoluti: 4.152.753.

Totale 24.054.000 27.391.650 87.8% Regioni Dosi somministrate Dosi consegnate % Abruzzo 542.871 606.050 89,6 Basilicata 226.916 261.385 86,8 Calabria 672.177 819.150 82,1 Campania 2.160.734 2.433.425 88,8 Emilia-Romagna 1.907.320 2.134.310 89,4 Friuli-Venezia Giulia 491.136 600.735 81,8 Lazio 2.301.821 2.712.220 84,9 Liguria 708.262 772.800 91,6 Lombardia 4.152.753 4.564.210 91 Marche 650.985 712.880 91,3 Molise 136.165 151.695 89,8 P.A. Bolzano 224.397 264.645 84,8 P.A. Trento 217.311 243.180 89,4 Piemonte 1.816.238 2.072.540 87,6 Puglia 1.611.871 1.763.955 91,4 Sardegna 596.357 749.940 79,5 Sicilia 1.691.515 2.126.385 79,5 Toscana 1.477.745 1.715.320 86,1 Umbria 365.793 405.345 90,2 Valle d’Aosta 53.110 60.110 88,4 Veneto 2.048.523 2.221.370 92,2

