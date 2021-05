In Gran Bretagna l'annuncio di Johnson: "Buone possibilità di abolire distanziamento dal 21 giugno"

I partiti al governo in Germania avrebbero concordato di allentare le restrizioni legate al contenimento della pandemi di Coronavirus per le persone vaccinate a partire dal prossimo fine settimana. Lo ha riferito Bild, anticipando le misure che saranno prese nel Paese. Intanto il premier britannico, Boris Johnson, ha fatto sapere che “ci sono buone possibilità” che il distanziamento sociale venga abolito a partire dal 21 giugno. Lo riporta Sky News, citando le parole del premier durante un evento a Hartlepool. “Penso che abbiamo una buone possibilità, buone possibilità, di poter fare a meno” della regola “del metro” di distanza, ha detto. Secondo la tabella di marcia del governo per allentare le restrizioni COVID-19, il 21 giugno è la data in cui verranno rimossi tutti i limiti legati ai contatti sociali.

