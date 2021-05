Le vittime sono 256. Il tasso di positività al 4,9%

Sono 5.948 i nuovi contagi da coronavirus in Italia a fronte di 121.829 tamponi. Lo evidenzia il nuovo bollettino del Ministero della Salute. Il tasso di positività è al 4,8%. Tornano a crescere i decessi: oggi sono 256 per un totale da inizio pandemia aggiornato a quota 121.435. Ancora in calo le terapie intensive, -34, mentre sono in leggera crescita in ricoveri ordinari, +50 a quota 18.395. In tutte le regioni l’incremento dei contagi è sotto quota mille unità. Il maggior aumento in Campania, 959, poi Sicilia ed Emilia Romagna.

