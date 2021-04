Mercoledì sera a Roma è arrivato un volo da Nuova Delhi con a bordo 210 passeggeri che sono stati posti in quarantena obbligatoria

(LaPresse) Mercoledì sera a Roma è arrivato un volo da Nuova Delhi con a bordo 210 passeggeri che sono stati posti in quarantena obbligatoria, in seguito alla nuova ordinanza firmata dal ministro della Salute Roberto Speranza che richiede che i passeggeri in arrivo dall’India siano messi in isolamento per 10 giorni in un sito indicato dalle autorità sanitarie italiane. A preoccupare è infatti la variante indiana del Covid: i passeggeri sono stati sottoposti a test all’arrivo e chiunque risulterà positivo verrà invece portato in un hotel COVID vicino al principale aeroporto internazionale Leonardo da Vinci di Roma.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata