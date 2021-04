Il deputato grillino: "Una maggioranza come questa è normale che abbia punti di vista diversi"

“Non c’è una torta da dividersi, ci sono delle scelte da fare che vanno a influire sulla vita delle persone. Non è una questione di Cinque Stelle o Lega. Ovviamente tutti stanno lavorando per abolire il coprifuoco”, a dirlo è il deputato grillino Francesco Silvestri che poi aggiunge: “Prima ripartono i ristoratori, prima ripartono le aziende prima riparte il Paese”. E sulla divisione nell’esecutivo dichiara: “Una maggioranza come questa è normale che abbia punti di vista diversi”.

