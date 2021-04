Il direttore operativo dell'aeroporto, Gusman: "Servizio per il territorio"

(LaPresse) Al via oggi le vaccinazioni nell’hub all’aeroporto di Torino Caselle, frutto della collaborazione fra Regione Piemonte, Asl TO4 e Sagat. L’hub, che può raggiungere le mille somministrazioni al giorno, è l’unico allestito all’interno di un aeroporto oltre a quello dello scalo di Fiumicino a Roma. “Questo punto è un servizio importante per il territorio, mette a disposizione uno spazio usato per accogliere i grandi gruppi di sciatori che quest’anno non ci sono stati – spiega Lorenzo Gusman, direttore tecnico operativo dell’aeroporto di Torino – Abbiamo quindi pensato di metterlo a disposizione per questo nobile scopo”.

