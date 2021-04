L'informativa del ministro della Salute alla Camera sul piano vaccini

(LaPresse) “Quando ne usciremo? Quando ricomincerà la vera ripartenza? Oggi da ministro della Salute voglio dare un messaggio di determinazione e fiducia non sottovaluto le difficoltà ma ci sono le condizioni per guardare con fiducia alla fase che si sta aprendo. Finalmente ci sono le condizioni per raccogliere i primi concreti risultati del lavoro che svolgiamo da mesi grazie alle vaccinazioni”. Così il ministro della salute, Roberto Speranza, nelle comunicazioni alla Camera sul piano vaccini. DISTRIBUTION FREE OF CHARGE – NOT FOR SALE

