Il ministro della Salute alla Camera: "E' efficace e sicuro, nessun farmaco è senza possibili effetti collaterali"

(LaPresse) Roberto Speranza interviene alla Camera per riferire sul piano vaccini anti Covid e rassicura su AstraZeneca. “E’ sicuro ed efficace, salva la vita delle persone e sono pochissimi i casi avversi segnalati”, afferma il ministro della Salute, numeri alla mano. “Su 32 milioni di vaccinazioni effettuate – dice – e 222 segnalazioni, sono stati registrati 86 eventi avversi e di questi 18 sono risultati fatali”, afferma l’esponente del governo. “Le pochissime reazioni avverse sono concentrate per il 90% nei vaccini al di sotto dei 60 anni”, aggiunge Speranza parlando dei motivi hanno spinto il governo a suggerire la somministrazione di AstraZeneca a cittadini over 60.

