La solidarietà del titolare della Cultura: "Ho apprezzato il tono della vostra protesta"

(LaPresse) – Protesta dei lavoratori precari dello spettacolo che questa mattina hanno occupato lo storico Globe Theatre di Roma. “L’obiettivo, non sono le riaperture, ma una riforma strutturale del settore”, spiegano gli occupanti. “Le lavoratrici e i lavoratori dello spettacolo hanno deciso che fosse il momento di mettersi in gioco in maniera piu’ conflittuale occupando un luogo simbolo del proprio lavoro, come già successo a Napoli e a Milano” hanno sottolineato. Durante l’assemblea del pomeriggio è intervenuto anche il Ministro della Cultura, Dario Franceschini. “Ci tenevo a venire oggi perché ho apprezzato il tono della vostra protesta” – ha detto- “Ma io non sono la controparte ma ho il dovere di essere il vostro rappresentante nelle istituzioni e questo cerco di fare”.

