E' il corpo di cui è già comandante il commissario all'emergenza Figliuolo

(LaPresse) La Brigata Alpina Taurinense – impegnata principalmente a supporto della Nazione per la gestione dell’emergenza Covid e, a partire dall’inizio di febbraio, impiegata anche in Libano – festeggia domani il 69esimo anno di fondazione. In Italia la Brigata – di cui è già comandante il commissario all’emergenza Francesco Paolo Figliuolo – dopo aver supportato le istituzioni sanitarie con il trasporto e la distribuzione di DPI, realizzato i Drive Through Difesa, montato tensostrutture di fronte agli ospedali e sanificato numerose strutture ospedaliere e RSA, è tuttora impiegata a fornire supporto logistico e funzionale alla campagna vaccinale a favore della popolazione italiana.

