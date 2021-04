Le parole di Marino Lembo: "Preoccupati che i flussi turistici si stanno spostando all'estero"

(LaPresse) “Bisogna ripartire con le regole, che devono essere sempre applicate, nella massima sicurezza. Ci si può godere una grande estate senza però avere preoccupazioni di nessun tipo”. Così a LaPresse il sindaco di Capri, Marino Lembo, che ha poi aggiunto: “La preoccupazione è che i flussi turistici si stanno spostando verso altre località”. “Il problema è che dobbiamo mettere le famiglie in condizione di vivere altrimenti la prossima estate e il prossimo autunno-inverno saranno drammatici”, ha spiegato il primo cittadino che dà ragione al governatore De Luca sul mettere in sicurezza le fasce economiche. “Le isole non vogliono privilegi, vogliono quello che ci spetta sulla sanità”, ha concluso Lembo.

