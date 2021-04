Il ritorno nella casa di riposo di Carmen Hernandez dopo la guarigione

In Colombia una donna di 104 anni ha sconfitto il Covid-19 per la seconda volta. I medici hanno accolto con una ovazione la guarigione di Carmen Hernández, dopo 21 giorni di ricovero, all’ospedale universitario San Rafael De Tunja. Il dottor Yamit Noe Hurtado ha detto che i medici hanno classificato il caso della donna come “re-infezione” dopo essere risultata positiva per la prima volta lo scorso giugno. Carmen ha lasciato l’ospedale in una capsula di plastica come misura protettiva contro il virus ed è stata trasferita in ambulanza alla casa geriatrica di San José, dove vive con altre 83 donne e un uomo.

