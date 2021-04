Partite dopo il via libera del governatore Andrew Cuomo alla fascia 16-29 anni

Procede spedita la campagna di vaccinazione negli Stati Uniti, specialmente a New York dove oltre un terzo dei residenti ha già avuto almeno la prima dose. Negli scorsi giorni è poi arrivata la decisione del governatore Andrew Cuomo che ha ufficialmente dato il via libera alla vaccinazione anche alla fascia d’età compresa tra i 16 e i 29 anni. Per quanto riguarda i ragazzi di 16 e 17 anni è stato chiarito che possono ricevere soltanto il vaccino Pfizer-BioNTech, poiché si tratta dell’unico farmaco approvato per gli under 18. Per loro sarà necessario il consenso dei genitori, ad eccezione di 16 e 17enni sposati o genitori a loro volta.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata