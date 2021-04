Il leader della Lega dopo l'incontro con il premier Draghi: "Se l'Europa avesse fatto il suo riapertura sarebbe più vicina"

(LaPresse) “Io credo alla scienza: se vale quando si tratta di chiudere con il rosso vale anche quando si tratta di aprire con il giallo. Se per qualche ministro esiste solo il rosso è un problema politico”. Così il leader della Lega Matteo Salvini dopo un incontro con il premier Draghi. “L’obiettivo di riaprire tutto per tutti è comune, penso non ci sia distinzione tra maggioranza e opposizione. Se l’Europa avesse fatto il suo ci saremmo più vicini” ha aggiunto Salvini. Sull’incontro ha detto che “è stato molto utile”, aggiungendo che “sul tema riaperture abbiamo condiviso la necessità di un ritorno alla vita e alla normalità in base ai dati”.

