Il titolare: "Da gennaio chiediamo il vaccino per ospiti e operatori ma l'Asl ci ha abbandonato"

(LaPresse) Nuovo focolaio Covid-19 in una casa per anziani al Corso Umberto, a Napoli. Contagiati 13 ospiti e 7 operatori sanitari. Il titolare della casa di riposo, Rosario Maiorano, denuncia: “Da gennaio chiediamo i vaccini per i nostri ospiti e per gli operatori, ma l’Asl non ci ha risposto. E ora sono tutti contagiati”. Sulla vicenda interviene l’avvocato Erich Grimaldi, presidente del Comitato Cura domiciliare Covid-19: “Abbiamo chiesto un incontro al viceministro Pier Paolo Sileri, bisogna rivedere i protocolli e dare la priorità alle strutture per anziani”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata