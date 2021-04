L'esponente della giunta Appendino: "Curioso che alcuni prodotti non si vendano al mercato ma si vendano altrove"

“Capiamo la loro posizione, anche la sindaca ieri e da tempo ha già detto che riteniamo un po’ curioso il fatto che alcuni prodotti non possano essere venduti al mercato ma possano essere venduti in altre situazioni”. Così l’assessore del Comune di Torino al Lavoro e alle Attività Produttive Alberto Sacco, che si è recato questa mattina alle proteste degli ambulanti dei mercati dei banchi non alimentari. “Noi come Comune abbiamo cercato di aiutarli in tutti i modi. Ci fa piacere portare la nostra solidarietà” ha aggiunto l’assessore.

