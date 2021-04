Sono 11.510.905 le dosi somministrate sinora in Italia, 3.555.242 le persone che hanno fatto anche il richiamo

E’ ancora lontano l’obiettivo dei 500mila vaccini al giorno somministrati in Italia. Secondo l’ultimo report del ministero della Salute, aggiornato all’alba del 7 aprile, sono 11.510.905 le somministrazioni effettuate fino ad ora, 258.839 in più rispetto alle 24 ore precedenti. In totale sono 3.555.242 le persone a cui sono state somministrate prima e seconda dose.

La Valle d’Aosta resta la regione che ha inoculato più vaccini rispetto a quelli ricevuti, 27.352 su 30.130, cioè il 90.8%, seguita dal Veneto con 1.030.842 su 1.149.850 (89,7%) e Toscana con 785.744 su 896.350 (87,7%). La Lombardia è sempre la regione che ha ricevuto più dosi (2.275.180) e ne ha somministrate il 79,7% (1.813.596), 1.468.350 i vaccini consegnati al Lazio, dei quali 1.183.466 somministrati (l’80.6%). La Calabria è fanalino di coda per quanto riguarda la percentuale di dosi inoculate rispetto a quelle ricevute (73%), non va molto meglio in Sardegna (74,9%) e Puglia (75,8%).

Di seguito il report con i dati suddivisi regione per regione in base alla percentuale di somministrazione:

Totale 11.510.905 14.136.480 81.4% Regioni Dosi somministrate Dosi consegnate % Abruzzo 254.250 316.730 80,3 Basilicata 105.540 131.785 80,1 Calabria 300.999 412.450 73 Campania 948.571 1.177.215 80,6 Emilia-Romagna 977.066 1.160.360 84,2 Friuli-Venezia Giulia 256.965 310.555 82,7 Lazio 1.183.466 1.468.350 80,6 Liguria 336.793 437.060 77,1 Lombardia 1.813.596 2.275.180 79,7 Marche 306.240 380.410 80,5 Molise 72.146 83.425 86,5 P.A. Bolzano 115.368 132.075 87,4 P.A. Trento 105.543 125.750 83,9 Piemonte 913.710 1.113.680 82 Puglia 674.057 889.115 75,8 Sardegna 270.990 361.870 74,9 Sicilia 866.841 1.080.385 80,2 Toscana 785.744 896.350 87,7 Umbria 164.826 203.755 80,9 Valle d’Aosta 27.352 30.130 90,8 Veneto 1.030.842 1.149.850 89,7

