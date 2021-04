Sono invece 13.708 i nuovi casi con 339.939 tamponi: calano le terapie intensive

Sono 627 le vittime di Covid-19 in Italia in 24 ore. Un numero elevatissimo, che porta il totale da inizio pandemia a 112.374 morti per il Coronavirus. Lo riporta il nuovo bollettino del ministero della Salute. Sono invece 13.708 i nuovi casi in 24 ore, 3.700.393 da inizio pandemia. Sono 339.939 i tamponi processati, che fanno calare il tasso di positività al 4%.

Calano di 60 i posti occupati in terapia intensiva, mentre diminuiscono di 21 i ricoveri ordinari.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata