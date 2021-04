Occupata l'autostrada Napoli-Roma all'altezza di Marcianise: "Difendiamo il nostro diritto a lavorare"

Prosegue l’occupazione dell’autostrada Napoli-Roma all’altezza di Marcianise in entrambi i sensi di marcia da parte degli operatori mercatali e degli ambulanti. “Noi non ce l’abbiamo con i supermercati, difendiamo solo il nostro diritto a lavorare. Sembra che il problema dei contagi esista solo nei mercati, ma non è così. Qualcosa è stato sbagliato nella gestione dell’emergenza ma non possiamo pagare solo noi. Perchè se non moriamo di virus, moriamo di Stato”, lamentano i manifestanti.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata