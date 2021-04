Giovedì prossimo si terrà un incontro tra governo, Regioni, Anci e Province

Passate le festività pasquali, si torna a parlare di possibili riaperture. L’attesa per un allentamento delle misure cresce sempre di più, ma la risposta non sarà a stretto giro di posta. Secondo quanto apprende LaPresse, infatti, tutto dipenderà dall’andamento dei contagi, che resta la bussola per qualsiasi decisione. Giovedì prossimo si terrà un incontro tra governo, Regioni, Anci e Province per discutere delle misure del Recovery Plan, al quale parteciperanno il premier, Mario Draghi, il ministro dell’Economia, Daniele Franco, e la ministra degli Affari regionali, Mariastella Gelmini. Mentre, la prossima settimana è probabile che si svolga un vertice della cabina di regia del governo per valutare eventuali riaperture di attività produttive (e non solo) prima della fine del mese di aprile. Ma, sottolineano le stesse fonti, ogni discussione sarà legata al miglioramento dell’andamento della curva epidemiologica.

