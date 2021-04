Il medico Pina Tommasielli: "Quando un nostro paziente non ce la fa ci sentiamo un po' responsabili"

(LaPresse) Pina Tommasielli, medico di medicina generale, è tra i primi ad effettuare i vaccini a domicilio per i soggetti fragili a Napoli. “E’ una corsa contro il tempo e contro il virus – afferma Tommasielli – perché quando un nostro paziente non ce la fa ci sentiamo un po’ responsabili, ci chiediamo se si poteva fare anche qualche vaccino in più, magari di notte. Io faccio tutte quello che posso ma sento la responsabilità sociale del mio ruolo”.

