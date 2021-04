Scontri con un gruppo di giovani: lanci di oggetti contro gli agenti che hanno usato i lacrimogeni

(LaPresse) – La polizia belga si è scontrata con una grande folla in uno dei più grandi parchi di Bruxelles dopo che migliaia di giovani si sono riuniti per un evento non autorizzato nonostante le restrizioni per la pandemia di Coronavirus. La polizia di Bruxelles ha riferito che quattro persone sono state arrestate e tre agenti sono rimasti feriti. Gli scontri sono iniziati dopo che le forze dell’ordine hanno invitato la folla a disperdersi. Alcune persone hanno lanciato bottiglie e oggi contro gli agenti, che hanno usato cannoni ad acqua e gas lacrimogeni per disperdere la folla.

