Europa League, Olympiacos-Milan 0-0 | Live

OLYMPIACOS-MILAN 0-0 | Live

56' Intanto in Lussemburgo è ancora 0-0 tra Dudelange e Betis, il Milan ha l'obbligo di provare a conquistare il primo posto

51' Kessié! Gran tiro dell'ivoriano da fuori area: palla di un soffio fuori!

48' Olympiacos vicino al gol! Fetfatzidis calcia a giro col mancino dal limite dell'area: palla di un soffio fuori

46' Si riparte!

Primo tempo

45' Nessun minuto di recupero. Tra Olympiacos e Milan è 0-0.

44' Punizione di Fortounis dai 35 metri dopo un fallo di Bakayoko: tiro sul primo palo che trova la risposta di Reina. Palla in corner

32' Ripartenza pericolosa dei greci con Fourtonis che allarga per Guerrero: destro parato ma in fuorigioco. Contro ripartenza Milan con Cutrone Higuain che spesso si sono trovati a fronteggiare la difesa Olympiacos non sempre ben schierata. Per il momento nessun contropiede letale

26' Ancora apnea Milan sui corner. Reina esce a vuoto e la palla rimane in area. È Kessié a salvare sul tentativo di Guilherme in mischia.

20' Cutrone è bravo a saltare un difensore e a concludere dalla destra: tiro troppo debole, para Sà

19' Zapata colpisce di testa su cross di Calhanoglu: tiro centrale, Sà alza sopra la traversa

17' Si divora un gol il Pipita Higuain! Cutrone entra in area dalla sinistra e filtra per l'argentino che cerca il tocco contro Sà: mura il portiere in uscita

14' Solo Olympiacos in avvio: Vukovic colpisce di testa su cross dalla sinistra, ma palla sul fondo

9' Salvataggio provvidenziale di Abate! Cross dalla destra di Koutris, Fourtunis sul secondo palo la mette dentro di testa per Guerrero, anticipato dal difensore

6' Calhanoglu ci prova con il destro da 25 metri: para Sà

1' Olympiacos subito vicino al gol dopo 20 secondi! Lancio lungo di Cissè che sorprende Zapata: Guerrero è solo contro Reina ma lo spagnolo salva in uscita

1' Si parte!

OLYMPIACOS (4-2-3-1): Josè Sà: Elabdellaoui, Cissè, Vukovic, Koutris; Camara, Guilherme; Fetfatzidis, Fortounis, Podence; Guerrero. All. Pedro Martins

MILAN (4-4-2): Reina; Calabria, Abate, Zapata, Rodriguez; Castillejo, Kessie, Bakayoko, Calhanoglu; Cutrone, Higuain. All. Gattuso

ARBITRO: Bastien (Francia)

NOTE: Ammonito Calhanoglu (M), Koutris (O), Bakayoko (M), Cissè (O)

