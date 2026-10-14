Roma-Real Madrid 3-4, clamorosa rimonta dei ‘blancos’: decide un gol di Rudiger

Poteva essere un sogno, è diventato un incubo nel giro di pochi minuti. La Roma subisce una clamorosa rimonta dal Real Madrid dopo essersi ritrovata in vantaggio per 3-1 e cede per 4-3 davanti a un Olimpico ammutolito che a inizio partita aveva inneggiato al ritorno di José Mourinho da avversario, con striscioni e cori. E sotto gli occhi di Francesco Totti, tornato sugli spalti per sostenere la sua Roma. I giallorossi scelgono subito la strada dell’intensità, con recupero palla alto e verticalità per cercare di forzare il blocco basso del Real. Al 1′ si fa vedere Soule, ma la sua conclusione termina fuori, mentre al 4′ Courtois deve superarsi per mettere fuori una conclusione insidiosissima di Hermoso. I giallorossi sfruttano le corsie esterne, con Wesley e Soulè particolarmente ispirati sulla destra. L’argentino ingaggia un duello con Cucurella che riesce a vincere spesso e volentieri. Al 12′ Dybala sfiora il palo in scivolata su assist di Molina, mentre al 17′ Gasperini deve operare il primo cambio: Konè si accascia con la maglia sul volto ed è costretto ad uscire, lasciando il posto a Pisilli. Maiuscola nel primo tempo la prova di De Roon, che al 20′ porta la Roma in vantaggio con una botta da fuori deviata da Konatè alle spalle di Courtois. Proprio mentre i giallorossi sembrano nelle condizioni di controllare il match, il Real non perdona la prima sbavatura difensiva: al 25′ Hermoso esce male mettendo Mbappè nelle condizioni di battere da fuori. Sul tiro del francese è decisivo lo sfortunato tocco di Mancini che manda fuori tempo Gollini. I blancos riprendono coraggio, continuando a speculare sui possibili errori degli avversari. Al 32′ Cucurella sorprende Soulè ma non riesce a centrare la forza. Nel finale del primo tempo occasione per Bellingham, che manda fuori da buona posizione.

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A inizio ripresa Gasperini deve rinunciare anche a Dybala per un risentimento. Al suo posto Rodrigo Mora, che si rende subito protagonista. Al 51′ è suo l’assist che consente a Malen di riportare i giallorossi avanti. Sul tiro dell’olandese decisiva ancora una volta una deviazione, stavolta di Valverde. La Roma continua a spingere con l’olandese scatenato che al 57′ segna la sua prima doppietta in Champions con la Lupa. Assist perfetto di Soule che mette l’ex Aston Villa da solo davanti a Courtois. Palla nel sacco e qualche istante di trepidazione sugli spalti, visto che l’arbitro in un primo momento annulla per fuori gioco. Ma la posizione è regolare è l’Olimpico può esplodere. L’Olimpico vive momenti di tripudio con il cronometro che avvicina la Roma al primo trionfo in Champions. Ma col Real, e con Mourinho, non si può mai scherzare. E i giallorossi pagano dazio nel finale con tre gravi disattenzioni sugli sviluppi di altrettanti calci d’angolo. Anche grazie ai provvidenziali cambi operati dal tecnico portoghese. Succede tutto in sette minuti: all’83’ Espi accorcia le distanze su una ribattuta, mentre all’85 Endrik batte a rete, ancora sugli sviluppi di un corner. Al 90′ il gol dell’ex di Rudiger su assist, sempre su corner, di Guler. Per la Roma è la prima sconfitta stagionale considerando campionato e coppa. Una debacle che fa male, considerato il generale andamento del match, che gli uomini di Gasperini hanno dominato per lunghi tratti. Ora la necessità eliminare le scorie e proiettarsi sul campionato e sul match col Genoa, quando è atteso il ritorno di un altro grande ex: Daniele De Rossi.

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Nell’altra partita ‘italiana’ in Champions League, il Como è uscito sconfitto dal campo del Feyenoord per 3-2.