Como-Roma, Lazio, Milan e Juventus oggi in Serie A: orario, probabili formazioni e dove vederle in tv

Oggi domenica 11 ottobre 2026 torna la Serie A, dopo gli anticipi di ieri della sesta giornata che hanno visto le vittorie di Genoa, Inter e Napoli. Oggi è il turno di altre 5 partite, che vedono impegnate alcune big del nostro campionato. Ecco le partite della giornata:

Como-Roma

Lazio-Monza

Lecce-Bologna

Sassuolo-Milan

Cagliari Juventus

De Bruyne ⚽️⚽️ #NapoliFrosinone #SerieAEnilive https://t.co/ng6OeTPGtq — Lega Serie A (@SerieA) October 10, 2026

Como-Roma: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

Che sarebbe stato un mese duro Gian Piero Gasperini lo aveva detto già prima della mega sosta delle nazionali. Non era prevedibile, tuttavia, che al calendario infernale della Roma – fra campionato e Champions – si sarebbe aggiunto anche l’infortunio di Mile Svilar. Il portiere giallorosso, tra i migliori della Serie A, ha riportato in allenamento una frattura da stress sul quinto dito del piede che lo costringerà a restare fuori per circa un mese, saltando non solo il big match di domenica a Como, ma anche gli impegni Champions, compreso quello col Real Madrid di mercoledì prossimo, oltre alle partite di campionato con Genoa e Napoli, fra le altre. Gasperini la definisce una “brutta tegola. Vediamo se sarà necessario mettere una vite e questo porterà i tempi a dopo la sosta”. In ogni caso, aggiunge il tecnico, “nelle stagioni molte lunghe succedono degli imprevisti come questo, prepareremo Gollini per sostituirlo, avrà il modo di ritornare un portiere importante”. Per il resto, spiega, “sono rientrati tutti gli effettivi della squadra . Quelli che sono rimasti stanno bene, a parte Cristante. C’è solo Koulierakis che ha preso una contusione nella partita contro la Germania, non ci sarà domani, ma dalla prossima”.

🗣️ La conferenza stampa di mister Gasperini alla vigilia di Como-Roma 📄 Leggi le sue parole 👉 https://t.co/cB6CdWMRW8 #ASRoma https://t.co/61E7N4YrD9 — AS Roma (@OfficialASRoma) October 10, 2026

Ecco le probabili formazioni:

Como (4-2-3-1): Butez; Couto, Ramon, Chalobah, Valle; Da Cunha, Milla; Diao, Nico Paz, Baturina; Douvikas. All. Fabregas

Roma (3-4-2-1): Gollini; Mancini, Ndicka, Hermoso; Molina, De Roon, Konè, Wesley; Mora, Dybala; Malen. All. Gasperini

Il fischio d’inizio della partita è alle 12.30, il match sarà visibile in diretta esclusiva su Dazn.

Lazio-Monza: orario, probabili formazioni e dove vederla

🎙️ La conferenza stampa integrale di Mister Gattuso in vista di #LazioMonza 🔗📺 https://t.co/zBhTCu8IhH https://t.co/v6lBMG7aQD — S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) October 10, 2026

Ecco le probabili formazioni:

Lazio (4-3-3): Mandas; Floriani, Sutalo, Provstgaard, Tavares; Frattesi, Belhayane, Taylor; Isaksen, Noslin, Zaccagni. All. Gattuso.

Monza (3-4-2-1): Tornqvist; Kouadio, Lucchesi, Carboni; Birindelli, Akinsanmiro, Folorunsho, Mangas; Robinson, Cutrone; Varela. All. Juric.

Lazio-Monza inizia alle 15 allo Stadio Olimpico di Roma, la partita sarà trasmessa in esclusiva da Dazn.

Lecce-Bologna: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

🎙️ Mister Di Francesco presenta Lecce-Bologna: https://t.co/Zj1SudFAvt https://t.co/rsfdj8IFbT — U.S. Lecce (@OfficialUSLecce) October 10, 2026

Ecco le probabili formazioni:

Lecce (4-3-3): Falcone; Danilo Veiga, Tiago Gabriel, Siebert, Gallo; Coulibaly, Ilic, Maleh; Pierotti, Geubells, Monteiro. All. Di Francesco.

Bologna (3-4-2-1): Skorupski; Helland, Heggem, Theate; Zortea, Ferguson, Pobega, Miranda; Bernardeschi, Orsolini; Piccoli. All. Palladino.

Il fischio d’inizio della partita è alle 15, il match sarà trasmesso in esclusiva da Dazn.

Sassuolo-Milan: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

“L’assetto a quattro? Dipende dalla partita, dalle situazioni. La cosa importante è che capiscano quando giocare a 4 o 3. Basta vedere i nomi nell’undici di partenza ed è essenzialmente la stessa squadra. Quelli che cambiano sono piccoli dettagli, che però possono cambiare la dinamica della squadra”. Così in conferenza stampa Ruben Amorin, tecnico del Milan, alla vigilia della sfida contro il Sassuolo. “Gli altri colleghi hanno a disposizione tutte le immagini delle nostre partite, quindi sta a me proporre e creare qualcosa di nuovo per sorprenderli. So quello che ho in mente da proporre, ma non ve lo dirò perché sennò Aquilani lo scoprirebbe. Non cambia molto. Voglio che i miei calciatori si sentano a loro agio”, ha aggiunto.

🎙️ Amorim previews our return to action: 🫂 Squad update 🌍 Rossoneri in action 🔜 Working for the future https://t.co/fBkkkmDeFX — AC Milan (@acmilan) October 10, 2026

Ecco le probabili formazioni:

Sassuolo (4-3-3): Turati; Cinquegrano, Caleta-Car, Leysen, Doig; Bakola, Matic, Thorstvedt; Berardi, Esposito, Lauriente. All. Aquilani.

Milan (4-2-3-1): Maignan; Gila, De Winter, Pavlovic, Bartesaghi; Musah, Rabiot; Chukwueze, Pulisic, Moreira; Ramos. All Amorim

La partita inizia alle 18 e sarà trasmessa da Dazn e dai canali di Sky Sport, in streaming anche su Now Tv e Sky Go.

Cagliari-Juventus: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

“Pisacane e Giulini si sono meritati i punti che hanno ma non la vittoria dello scorso anno”. Così Luciano Spalletti, tecnico della Juventus, alla vigilia della trasferta contro il Cagliari. Sarà una partita difficile, loro volutamente ti concedono un po’ di campo, ti invitano a fare la partita nella loro metà campo avendo calciatori che ribaltano bene l’azione, che palleggiano bene e ti annullano la riaggressione. Come è successo negli anni precedenti, riescono a far mettere in luce alcuni calciatori, quest’anno lo stan facendo con Daniel Maldini. Bisognerà essere molto bravi, decisi, vivi, intensi, se lasci loro spazio sanno come comportarsi. Vogliamo migliorarci sempre e crescere sempre e imparare. E chi smette di imparare spesso si ripete. Chi va a imparare cose nuove poi spesso cresce. Noi ci stiamo allenando bene. Non mi sembra che ci siano cose negative. Fame? È sempre importante quella nel calcio, l’amore va tradotto nel rettangolo di gioco, trasferendo a chi hai intorno una serietà di comportamento, una ricerca sempre alta delle tue prestazioni, dei tuoi risultati. È una cosa che stiamo facendo”, ha aggiunto.

⏰ Alle 16:00 la conferenza stampa di mister Spalletti alla vigilia della sfida di campionato in trasferta in Sardegna🎙️ #CagliariJuve Guardala in diretta su Juventus Play ⚪️⚫️ 📺 https://t.co/yLSmeRFZa6 https://t.co/zwcX2bOOx1 — JuventusFC (@juventusfc) October 10, 2026

Ecco le probabili formazioni:

Cagliari (4-3-2-1): Caprile; Ze Pedro, Mina, Rodriguez, Obert; Adopo, Winks, Romano; Fazzini, Maldini; Mendy. All. Pisacane

Juventus (4-2-3-1): Vicario; Kalulu, Bremer, Kelly, Celik; McKennie, Douglas Luiz; Conceicao, Nico Gonzalez, Alajbegovic; Kolo Muani. All. Spalletti

La partita inizia alle 20.45 e sarà trasmessa in diretta in esclusiva su Dazn.