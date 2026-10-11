Migranti, strage al largo di Gibuti: almeno 109 i morti tra cui 15 bambini

Secondo quanto riferito domenica dall’Organizzazione internazionale per le migrazioni (OIM), almeno 109 migranti, tra cui 15 bambini, sono morti dopo che un’imbarcazione con 305 persone a bordo si è capovolta al largo delle coste di Gibuti, nell’Africa orientale. L’imbarcazione era diretta da Gibuti allo Yemen quando si è capovolta, tra la notte di giovedì e la mattina di venerdì, secondo quanto riferito dall’OIM. Le vittime sono 52 uomini, 42 donne e 15 bambini. Più di 80 persone sono sopravvissute all’incidente, mentre almeno altre 116 risultano ancora disperse.

At least 109 migrants, including 15 children, have died and over 116 remain missing after a boat capsized off #Djibouti. IOM is assisting survivors as search and rescue operations continue. https://t.co/zLxda3CM1c — IOM – UN Migration 🇺🇳 (@UNmigration) October 11, 2026